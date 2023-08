Reprodução Instagram - 17.08.2023 Antes e depois de Jojo Todynho

Cantora, apresentadora, influenciadora e estudante de direito, Jojo Todynho , de 26 anos, mostrou aos fãs e seguidores, na última quarta-feira (16), a mudança que fez nas madeixas após passar por uma cirurgia bariátrica. “Hoje ela veio fazer a cirurgia do cabelo”, brincou o cabeleireiro Felipe Nascimento.



Em um storie publicado no Instagram de Jojo, o profissional mostrou o resultado do mega-hair que aplicou na cantora. “Quem diz que é essa a Jordana que chegou aqui? Ela saiu da cirurgia bariátrica e hoje veio fazer a cirurgia do cabelo”, contou o cabeleireiro. Jojo respondeu aos risos: “Debochado, cara”.



“O cabelo dela estava no CTI, gente. Mas, olha aqui, esse brilho e acabamento. Vai dançar pra caramba, não vai? Está linda”, elogiou o profissional Felipe. Jojo riu e ainda fez uma referência às madeixas da “Índia Tainá”.



A mudança nos cabelos de Jojo aconteceu após a cirurgia bariátrica que ela realizou no dia 8 deste mês. O procedimento ocorreu no Hospital Unimed Rio, situado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê”, disse ela no Instagram, no dia da cirurgia.

