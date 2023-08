Reprodução/GNT/Instagram - 17.08.2023 Bela Gil fez atualização sobre cirurgia de irmã, Preta Gil





Tratando um câncer no intestino, Preta Gil informou que passaria por uma cirurgia de retirada do tumor nesta quarta-feira (16). Bela Gil, irmã da cantora, fez uma atualização sobre o procedimento cirúrgico durante a exibição ao vivo do "Saia Justa".

Preta publicou uma foto no hospital com o filho, Francisco , momentos antes de entrar na cirurgia, quase às 12h. Já por volta das 23h30, Bela comentou a cirurgia na atração do GNT.





"Queria mandar um beijo enorme para minha irmã que está agora, nesse momento, dentro da sala de cirurgia. Acabou de retirar o tumor e está reconstituindo o que tem que reconstituir. Então só queria deixar esse carinho, amor e beijo para ela. E que, quando ela volte daqui a pouquinho para o quarto, que sinta essa vibração", afirmou.

A declaração foi feita ao lado da convidada Anitta e das outras apresentadoras do programa, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Astrid Fontenelle, esta última que também mandou uma mensagem para Preta. "[Que ela sinta a vibração] de todas nós, porque a gente está nessa torcida forte pela Preta Gil", disse a apresentadora.





Até o momento desta publicação, Preta não fez uma nova atualização nas redes sociais sobre a cirurgia.



