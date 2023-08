Reprodução/ Twitter Preta Gil e o filho Francisco antes de cirurgia de retirada do tumor

Nesta quarta-feira (16), Preta Gil usou as redes sociais para informar aos seguidores que está pronta para fazer a cirurgia de retirada do tumor. A cantora enfrenta um câncer no intestino.

Preta Gil postou uma foto com o filho Francisco, no Twitter, e escreveu: "Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!!".



Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!!! 🙏🏽 pic.twitter.com/aHTXpcMVm8 — Preta Gil (@PretaGil) August 16, 2023













Internautas demonstraram apoio à artista. "Já deu certo", escreveu um. "Deus está no controle", disse outro.

