Reprodução/Instagram - 16.08.2023 Kéfera mostrou resultado de lipoaspiração





Kéfera Buchmann compartilhou com os seguidores nesta terça-feira (15) o resultado da lipoaspiração que realizou. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a influenciadora apareceu mostrando o abdômen trincado enquanto usa calcinha e top.

"Depois de quase dois meses de cirurgia, estou muito feliz com o resultado", afirmou. A atriz exibiu um comentário que recebeu após o procedimento estético, em que um seguidor afirmou que ela "se rendeu às cirurgias". Kéfera problematizou a fala e refletiu sobre as "cobranças" com o corpo.





"Não vejo como eu me 'rendendo' à algo, porque acho muito violento o discurso que te obriga a autoaceitação. Com um tom zero humanizado, descartando que a sociedade é muito maldosa e impiedosa com as mulheres. Principalmente as que estão na mídia, onde existem resquícios dolorosos de cobranças excessivas conosco, que chegar com a imposição 'se ame e ponto final', só gera mais pressão ainda. Ainda mais quando você não consegue", afirmou.

A influenciadora ainda frisou que pensou muito antes de decidir fazer a lipo: "Foi uma decisão tomada exclusiva por mim, com muito cuidado e sessões de análise por trás desse assunto. Por isso eu disse e reforço: cada um sabe das suas dores e dos seus limites".

