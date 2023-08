Reprodução / YouTube Sandy revela ter tido crises de pânico durante turnê

Durante o novo episódio de “Quem Pode, Pod”, das apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Sandy revelou que sofreu de crises de pânico nos bastidores da turnê Sandy e Júnior, de 2019. A cantora contou que já tinha se acostumado a se apresentar para um público menor, que acompanhava sua carreira solo, sofreu crises de pânico por temer não dar conta da rotina.

Quando questionada sobre ter que se refazer, Sandy disse: "Já tive que me refazer. Tanto em relacionamento amoroso que não deu certo, quanto me reinventar como artista. Para fazer o movimento pós Sandy & Junior para virar carreira solo, como também o movimento de Sandy solo para ir para a turnê com o meu irmão", afirmou.

A artista então contou que a rotina de shows com Júnior causou crises de pânico nela. "Eu fiquei apavorada, eu não sabia se eu saberia ser aquela artista de novo. Eu tive crise de pânico, várias! Tinha dia que eu ficava chorando e falando: 'eu não vou conseguir outro ensaio, não vou conseguir outro ensaio... não consigo fazer isso'", revelou.

"Eu não sabia se eu dava conta do tamanho, dessa visibilidade, dessas atenções muito voltadas para nós, eu não sabia se eu queria aquilo, era muita responsabilidade. E também porque os shows tinham duas horas e pouco [de duração], eu tinha que cantar, dançar, trocar de roupa, ser artista pop de novo, do nada, virar essa ficha. Eu não sabia se eu sabia fazer isso de novo, eu estava com medo, de verdade", desabafou.