Reprodução/Globo Patrícia Ramos reviveu polêmica com Key Alves





Patrícia Ramos reviveu a polêmica que protagonizou com Key Alves durante o "BBB 23". Na última edição do reality show da Globo, a apresentadora teve um áudio vazado em que criticava a influenciadora e a chamava de "escrota". A comandante do "Rede BBB" se desculpou pela declaração na época , mas assumiu não ter uma boa relação com a ex-sister.

Durante o programa "De Frente Com Blogueirinha", Ramos foi questionada sobre quem ignoraria em uma festa e respondeu que já ignorou "a fulana lá", se referindo a Alves. O episódio aconteceu durante o "Tardezinha", evento musical de Thiaguinho.





"Ela me deu uma encaradinha, mas se a gente continuasse trocando olhares, ia dar ruim. Já deixo aqui bem claro, porque é bem capaz de ela fazer textão falando que é perseguida, que foi uma pessoa que, inclusive, também ex-BBB da mesma edição que veio até mim falar que ela estava me olhando. Se estava olhando ou não, não sei. Mas foi isso, porque ela é a última coca-cola", afirmou.

Patrícia ainda respondeu se teria bloqueado Key nas redes sociais após a polêmica iniciada no "BBB", explicando que nunca seguiu a influenciadora na web. "Não tenho ela em nada meu, nunca tive", pontuou. Já sobre o áudio vazado, assumiu que falou a "verdade".

"Áudios vazam. E é difícil, né?", ironizou Blogueirinha na ocasião. "Áudios sempre vazam. Não, não é difícil quando se fala a verdade", comentou. Confira abaixo as declarações de Patrícia Ramos na íntegra:

Eita! Patrícia Ramos revela possível encontro com Key Alves 🔥 #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/Que2HZdc7g — Dia Estúdio (@diaestudio) August 14, 2023





Grave! Patrícia Ramos comenta se bloqueou Key Alves #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/iVCXgxrI1z — Dia Estúdio (@diaestudio) August 15, 2023





Relembrando uma das maiores polêmicas que se envolveu, Patrícia fala sobre o famoso áudio vazado #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/BQvy5TtfQO — Dia Estúdio (@diaestudio) August 14, 2023









No início da polêmica, Patrícia assumiu que fez um "comentário inapropriado", que foi vazado por conta de uma falha técnica. Na declaração que veio à tona a apresentadora afirmou: "O fã-clube da Key está me macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara".

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: