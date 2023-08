'Bem Melhor' - MC Cabelinho

MC Cabelinho e Bella Campos iniciaram um romance nos bastidores da novela "Vai na Fé", em 2022. Meses no relacionamento, os artistas já têm planos de casamento e de aumentar a família. O amor do cantor pela atriz foi eternizado na música "Bem Melhor", parceria com Oruam. A faixa fala do momento em que o funkeiro se apaixonou e dos planos do casal para o futuro. No "Altas Horas" do Dia dos Namorados, Bella declamou uma parte da letra ao companheiro.