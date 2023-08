Reprodução Viih Tube abre o jogo sobre vida sexual com Eliezer: 'Agendo'

A influenciadora Viih Tube compartilhou como tem sido a rotina íntima do casal após a maternidade. Em entrevista recente, a empresária revelou que tem o habito de agendar a relação sexual com o marido Eliezer.

Em entrevista recente ao Mil e Uma TrETAS, com Julia Faria e Thaila Ayala, Viih Tube colaborou no assunto sobre rotina sexual do casal após o nascimento do filho. Na conversa, as apresentadoras apontaram que muitas mulheres relatam a perda da libido devido à queda brusca na produção de hormônios.

"Com dois meses, começou a coçar. Eu agendo, coloco assim: segunda-feira, dia de transar. Agendo sozinha, não aviso ele, não compartilho para não criar expectativa" entregou a influenciadora.

No outro lado, Eliezer afirmou gostar dessa dinâmica e de ser surpreendido. A influenciadora também apontou ter tido um puerpério complicado.

"Meu puerpério não foi fácil. Não foi horroroso, mas fiquei muito confusa. Era muito mimada. Eu tinha uma vida muito de boa. Se queria dormir, dormia. E agora não é mais assim, agora tenho minha filha. Então, eram muito fáceis as coisas para mim. Tive que desconstruir meu individualismo. O Eli foi meu ponto de equilíbrio, por isso eu sentia muita confiança nele, e isso me ajudou demais", comentou.