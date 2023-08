Reprodução/Instagram/Globo - 15.08.2023 Camilla de Lucas comentou piadas sobre polêmica familiar de Larissa Manoela





Larissa Manoela detalhou o rompimento com os pais ao "Fantástico" e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, com declarações de apoio do público e muitas piadas de internautas sobre a polêmica familiar. A influenciadora Camilla de Lucas comentou a repercussão e criticou os memes sobre o assunto que dominaram a web.



"Tinha prometido para mim que não iria falar nada na internet, porque é um assunto muito sério. Mas não tem como. Estou vendo várias pessoas fazendo memes sobre a situação da menina. Todo mundo tem problema familiar, agora imagina você se expor na televisão e contar isso para todo mundo, sabendo que o Brasil inteiro vai ver seus pais na rua? É um ato de coragem que ela teve e as pessoas estão zoando", afirmou a ex-BBB nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (14).

Camilla ainda destacou como a decisão de Larissa pode ter sido ainda mais difícil para atriz, já que a reportagem foi ao ar no Dia dos Pais. "Gosto de brincar e zoar na internet, gosto do meme e acho que temos que levar a vida com mais leveza. Mas as pessoas estão se esquecendo que ontem, provavelmente, ela estava na casa dela chorando no Dia dos Pais. Porque é um assunto muito sério", refletiu.





"As pessoas não têm empatia, estão passando do limite. Vamos nos colocar no lugar do outro e imaginar o que essa menina está passando. Acho que tem coisas que temos que brincar e outras que são sérias, que temos que entrar em um debate sério sobre trabalho infantil [...] Tem brincadeiras que o pessoal está fazendo, mas tem outras que estão passando do ponto", complementou.

Já no Twitter, Camilla de Lucas refletiu sobre informações expostas por Larissa Manoela na entrevista à Globo, como que a atriz abriu mão de R$ 18 milhões em meio aos atritos financeiros com os pais. "Prefiro acreditar que 18 milhões que ela abriu mão, é equivalente os 2% que ela tinha direito. Porque entendendo esse mundo de publicidade e se baseando na minha vida que trabalho há 6 anos só e tenho noção de valores, 18 milhões, certeza que ela faz em 1 ou 2 anos", ponderou.

