A atriz Larissa Manoela se pronunciou nesta segunda-feira (14) pela primeira vez após ter exposto a ruptura com os pais ao Fantástico no último domingo. Através do Instagram, a artista revelou estar bem e agradeceu o carinho do público.

Nos Stories da rede social, Larissa Manoela publicou um comunicado simples voltado ao público que se solidarizou com ela diante da situação financeira envolvendo os pais Silvana Taques e Gilberto Elias.

"Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço pra agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês!".



No Fantástico exibido no domingo (13), Larissa Manoela expôs áudios que detalham o imbróglio financeiro e empresarial envolvendo os pais. No relato, ela revela que não tinha controle das próprias finanças e contratos mesmo após ter completado 18 anos.



Diante das limitações impostas pelos pais, Larissa resolveu investigar a própria carreira e patrimônio e ao notar que os pais estavam dificultando, ela decidiu romper a relação profissional com eles, que atuavam como empresários dela.

A artista ainda aponta ter descoberto que a divisão de rendimentos de uma das empresas era abusiva. Larissa possuía apenas 2% dos direitos financeiros, enquanto os pais 49% cada. A atriz aponta estar renunciando R$ 18 milhões do próprio patrimônio para os pais.