Coldplay

Conhecida pela temporada de shows no Brasil neste ano, a banda veio ao país pela primeira vez em 2003, quando os brasileiros recebiam um salário mínimo de R$ 240. A turnê em divulgação do segundo álbum do grupo, "A Rush Of Blood To The Head", contou com uma apresentação em um espaço para 6 mil pessoas, em São Paulo. Os ingressos variavam entre R$ 100 para a pista, R$ 150 no mezanino e R$ 200 pelo camarote. Nos shows recentes em São Paulo, os valores ultrapassaram R$ 1 mil, com taxas de serviço.