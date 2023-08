Reprodução/Instagram - 14.08.2023 Larissa Manoela e André Luiz Frambach vivem relacionamento desde 2022





André Luiz Frambach se pronunciou após Larissa Manoela detalhar o rompimento com os pais em entrevista ao "Fantástico" , exibida neste domingo (13). O ator saiu em defesa da noiva, com quem vive um relacionamento desde 2022, e encheu a atriz de elogios na declaração.

Em publicação no Instagram, Frambach lamentou como mulheres são "subestimadas" e criticou informações falsas sobre a relação com Manoela após as polêmicas com Silvana Taques e Gilberto Elias Santos. "Peço respeito e profissionalismo ao falar do outro [...] Até quando as escolhas de uma mulher devem ser colocadas no outro, falas como 'saiu de uma relação tóxica e manipuladora e entrou em outra'", avaliou.





O ator expressou que a companheira "sempre foi e sempre será livre". "Só não sabia da sua força, capacidade e tamanho. Papai do céu te fez pequenininha em metros, mas gigante de coração, caráter, valores e essência. Digo mais: você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for. Quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas", escreveu.

André ainda negou fazer "juízo de valor" diante das polêmicas e disse que continuará ao lado de Larissa: "Viverei do seu lado enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha, caminharei lado a lado te dando todo apoio e suporte do mundo no que eu puder e tentarei no que eu não puder também".





Na entrevista à Globo, Larissa Manoela descartou que André Luiz Frambach teria motivado o rompimento com os pais. Ela explicou que as tensões na família começaram ao completar 18 anos, quando passou a questionar sobre as finanças e outras informações sobre as empresas que era sócia e desconhecia.

"Hoje ele é a minha escolha, meu parceiro de vida e meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes de ele entrar na minha vida", avaliou.

