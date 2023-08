Reprodução / Instagram Preta Gil mostra já estar internada

Preta Gil postou um vídeo no Instagram na manhã desta segunda-feira (14), onde aparece em uma cadeira de rodas. Ela, que está internada para a operação de retirada do tumor do intestino, disse ter iniciado a bateria de exames necessários para a cirurgia.

"Bom dia! Indo fazer o pet-scan", falou Preta, usando uma máscara facial de proteção e já com o acesso no braço, onde receberá as medicações necessárias.

A cantora deu entrada no Hospital Sirío Libanês, em São Paulo, ontem (13), onde passará pela cirurgia de remoção do tumor que tem no intestino.

"Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui. Vai dar tudo certo", disse. "Vou operar só na quarta-feira (16). Amanhã e terça, faremos exames pré-operatórios", explicou.