Treinando o Papai | Disney +

Na pele do jogador famoso Joe Kingman, The Rock vive um astro do futebol americano que tem a vida virada de cabeça para baixo quando descobre a existência de uma garotinha que alega ser filha dele. Com isso, ele precisa aprender a ser pai e vê que os treinos para isso são mais exigentes que os do futebol.