Reprodução: TV Globo - 03.08.2023 José Loreto e Carolina Dieckmann no 'Encontro'

Convidada do ‘Encontro com Patrícia Poeta’ desta quinta-feira (3), a atriz Carolina Dieckmann , no ar como Lumiar em “Vai na Fé”, recebeu um recado do colega de cena, José Loreto, que interpreta Lui Lorenzo na mesma novela. No folhetim, os personagens dos atores se envolvem amorosamente.



Loreto iniciou a homenagem com uma paródia de “Beija-Flor”, da banda Timbalada. “Carol foi embora e o José chorou. Eu fui embora e a Carol chorou. Vou voltar? Vou nada! Eu vou ficar, Carol, na sua vida”, iniciou.



Em seguida, o ator elogiou a parceira de cena. “Te encontrar nesse trabalho foi um presente, uma estatueta que vou levar para vida. Essa mulher criativa, inteligente, estudiosa, potente. Foi uma aula, um aprendizado e uma delícia contracenar com você”, destacou.



Loreto ainda brincou com o “lado bom” que cada um tinha em frente às câmeras e que eles eram um “par perfeito” em cena. “A gente sempre se favorecia na câmera, pra eu ficar no lado bom e ela no lado bom dela. Como se a Carol tivesse algum lado mais ou menos, não é?”, explicou.



José Loreto e Carolina Dieckmann dão vida, respectivamente, aos personagens Lui Lorenzo e Lumiar, na novela “Vai na Fé” , de Rosane Svartman. A novela termina no dia 11 de agosto e será substituída por “Fuzuê”, de Gustavo Reiz.

