Reprodução/ Instagram Carolina Dieckmann defende José Loreto: 'Nunca deu em cima de mim'

Nesta quarta-feira (2), Carolina Dieckmann usou o Instagram para falar da polêmica protagonizada por José Loreto e o casal de ex-BBBs Eslovênia e Lucas Bissoli. A atriz publicou uma foto com o ator e Sheron Menezzes e deixou claro que ele nunca deu em cima dela, como fez com a ex-sister.



"Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais!!! Beijão pra geral", escreveu na legenda. Loreto, que é par romântico de Dieckamann na novela "Vai Na Fé", comentou o post com "gata", elogio que enviou para Eslovênia.



A intérprete de Lumiar ainda pontuou que não se tratava de uma defesa de José Loreto, ela estaria apenas fazendo "justiça".



Há alguns dias, Lucas Bissoli contou que José Loreto deu em cima de Eslovênia pelo Instagram. O casal de ex-BBBs ficou ofendido com a atitude do ator. Loreto, então, postou um vídeo esclarecendo a situação. Ele pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que chamou a ex-sister de "gata" porque não sabia que ela namorava Bissoli.







