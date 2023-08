Reprodução / Instagram Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre brigas com o noivo

Fernanda Paes Leme abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na noite de ontem (2). Ela admitiu que não vive a ilusão de achar ter um relacionamento 100% perfeito com o noivo, Victor Sampaio.

"Vocês brigam muito?", perguntou um seguidor. "Eu e o Mó [apelido] brigamos pouco. A gente conversa muito e quando rola um estranhamento a gente ajusta. Claro que já decepcionei ele e vice-versa, fiquei irritada e ele, bravo. Nem sempre estamos na mesma página, mas o que queremos, no final, é ficar bem. Então, não tem como não dar certo se é assim", respondeu a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod.

A atriz e o noivo ficaram noivos em maio de 2022, em Miami, nos Estados Unidos. O casal está junto desde janeiro de 2021.

Fernanda também respondeu se tem desejo de engravidar. A apresentadora, que sofreu um aborto no fim de 2021, disse ainda ter vontade de ser mãe, mas que não é um assunto que pensa no momento. "[...] A verdade é que depois [do aborto] eu não tentei mais. Foquei em congelar meus óvulos. E meu processo não foi tão simples, fiz vários ciclos e tudo envolvendo maternidade estava muito latente para mim. Depois, descobri algumas outras dificuldades, que um dia falarei sobre. Mas me dei férias desse assunto. Um dia a gente fala disso, tá? A vontade segue aqui e o futuro a Deus pertence", disse.