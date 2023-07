Reprodução Instagram - 31.07.2023 Simone Susinna e Anitta

Nesta segunda-feira (31), a artista Anitta compartilhou com os seguidores do Instagram um álbum de fotos com alguns momentos que ela tem passado na Grécia, onde está de férias ao lado do namorado, Simone Susinna, e alguns amigos próximos, como Lucas Guedes, Gil do Vigor e Rafa Uccman.



Na publicação, a cantora escreveu como legenda: “Mini Vacations”, que traduzido para o português fica “Mini Férias”. Os registros vão de fotos até vídeos da cantora em determinados momentos da viagem, como em eventos e também em paisagens do país europeu.



Além disso, um dos destaques das sequências de fotografias publicadas por Anitta são os registros ao lado do novo namorado, o ator italiano Simone Susinna, de 29 anos. O intérprete ficou conhecido mundialmente ao dar vida ao personagem Nacho, na franquia “365 Dias”, da plataforma de streaming Netflix.



Hoje (31), Anitta e o ator viralizaram na Web. Isso porque a cantora revelou que o parceiro faria a primeira tatuagem e que quem escolheria e faria seria ela própria. Anitta escolheu a palavra: “Connected” (“Conectados”, traduzido para o português), e a tatuou na cintura do novo namorado. Já Simone tatuou um triângulo no tornozelo da cantora.



Confira o álbum de fotos: