Reprodução Instagram - 31.07.2023 Virginia com look para o novo clipe de Zé Felipe

Nesta segunda-feira (31), a influenciadora e empresária Virginia Fonseca Costa mostrou aos seguidores, por meio do Instagram, o figurino que usará no novo clipe do marido, o cantor Zé Felipe, filho do também cantor Leonardo e irmão do ator João Guilherme Ávila.



“Esse é meu marrento. Pronta para a gravação de mais um clipe! Que Deus abençoe e bora que hoje o dia vai ser cheio”, escreveu a influenciadora na publicação em que compartilha com os fãs o modelito escolhido para aparecer no novo trabalho de Zé Felipe.



Na publicação postada pela influenciadora, é possível ver que a peça usada por Virginia é um vestido tomara que caia com 4 aberturas ao decorrer do comprimento. As cores do modelito mesclam-se entre rosa e laranja.



Casados, Zé Felipe e Virginia já são pais de duas crianças. A primogênita se chama Maria Alice e tem 2 anos de idade. Já a caçula se chama Maria Flor e tem apenas 9 meses de vida. Embora tenha duas meninas, o casal já revelou que pretende ter ainda um terceiro filho.

