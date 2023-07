Foto: Reprodução / Instagram / @iza Iza

A musicista Iza lançará o novo conjunto de singles da carreira na próxima quinta-feira (3). Trata-se de “AFRODHIT”, o segundo álbum da cantora, que chega após 5 anos do lançamento de “Dona de Mim”, álbum de estreia da artista.



Em entrevista ao programa “Fantástico”, exibido no último domingo (30), Iza explicou o descarte de um antigo álbum já finalizado e ainda revelou que terá um single feito em homenagem ao novo namorado, o jogador Yuri Lima.



De acordo com a cantora, ela descartou todas as músicas de um álbum que estava pronto desde fevereiro deste ano. “Aquelas músicas já não me representavam mais. Minha voz está mais grave, porque minha voz é grave. Essa sombra e areia na voz é a minha marca, minha impressão digital”, afirmou ela.



Ainda no aspecto grave da própria voz, a musicista acredita que essa “marca” não era usada totalmente. Isso porque, quando ela estava gravando no estúdio, “Quem estava gravando não curtia e me podava”. Iza declarou que está “apaixonada” pela própria “criatividade e voz”.



Dentre as faixas que compõem o álbum, a cantora revelou que fez uma música exclusiva ao jogador Yuri Lima, com o qual está namorando. “Eu sou cheia de querer alguém, me apaixonar de novo é sempre necessário”, cantou ela durante a entrevista à jornalista Renata Ceribelli.



Confira o trecho da entrevista:

Energia criativa lá em cima, mores 💅🏾 @izareal está lançando álbum novo e contou os detalhes da nova fase para @renataceribelli ! pic.twitter.com/8GQas6wukq — Fantástico (@showdavida) July 31, 2023