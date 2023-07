Reprodução/Instagram Esposa de Sorocaba comenta repercussão de vídeo sobre traição

Biah Rodrigues voltou as redes sociais para comentar a repercussão do vídeo onde ela relata a traição do marido , o cantor Sorocaba.

A influenciadora explicou que o testemunho não foi feito na intenção de expor o caso ou envergonhar o sertanejo.





"Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para quê? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido. Então entra lá e assiste", disse ela.

Na sequência, a modelo esclareceu o momento em que a traição aconteceu. "Foi há três anos, eu estava com o Theozinho na barriga, veio uma fase de vulnerabilidade, mas eu falo isso com muito amor, muita propriedade, bem resolvida, bem decidida. Eu escolhi lutar pela minha família e o testemunho é de edificação. Que esse testemunho possa alcançar outras famílias e outros lares. Óbvio que existem situações e situações", afirmou.

Por fim, Biah garantiu a felicidade do casal. "Minha família está maravilhosa, meu casamento nunca foi tão maravilhoso", concluiu.

