Reprodução Anitta e o namorado Simone Susinna

A cantora Anitta está na Grécia e compartilhou com os seguidores do Instagram nesta segunda-feira (31) que o namorado fará a primeira tatuagem e, além disso, revelou que ele pediu para que ela escolhesse qual modelo seria. A artista também relatou a preferência de Susinna pelo pé dela, após o cantor viralizar em uma foto na qual beijava o pé da cantora.



“Quem pergunta porquê eu estou com ele: ‘É isso, a cabeça igualzinha a minha’. Do nada, ele [Simone Sussina] decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve uma tatuagem, decidiu fazer e quer que eu escreva e faça. Vocês estão entendendo agora, não é? Ele é eu versão homem”, contou a cantora.



Anitta ainda afirmou que ela “escolheu” a tatuagem dele. “Ele mandou eu escolher, mas o lugar foi ele quem escolheu”, disse, “o lugar dessa segunda fui eu quem escolhi”. De acordo com a cantora, “Ele que falou para escolher tudo”.



Ainda nesta segunda-feira (31), a artista explicou que pisaram no pé dela, ontem (30), e a unha ficou quebrada. “Tem uma pessoa que vai morrer se eu não consertar o meu pé. A tela do telefone dele é a foto do meu pé. Preciso de uma manicure aqui na Grécia”, declarou ela em referência Simone, que viralizou recentemente após publicar uma foto beijando os pés da cantora.

