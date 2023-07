Reprodução/Instagram - 13.07.2023 Viih Tube foi criticada por não fazer procedimentos estéticos após o parto





Viih Tube contou na manhã desta quinta-feira (13) que recebeu críticas por escolher não realizar uma lipoaspiração após o parto de Lua, filha de três meses. Os comentários negativos surgiram após a influenciadora mostrar que estava voltando a realizar atividades físicas.

Vocês acreditam que tem gente me cancelando por que eu não escolhi fazer lipo? Estão reclamando que não quero fazer lipo. Se a gente faz lipo pós-parto: cancela. Se a gente não faz: cancela também. [Dizem:] ‘Ah, mas você tem dinheiro, por que você está se matando? Vai lá e faz uma lipo. Todo mundo sabe que você quer fazer’", relatou nos stories do Instagram, relatando comentários que recebeu de internautas.





A ex-BBB ressaltou que "dinheiro não é tudo" e que busca por uma "vida mais saudável, inclusive pensando nos planos de aumentar a família. "Dinheiro não vai trazer minha saúde. "Treinar e deixar o músculo saudável é muito importante, estava completamente parada por três meses. Outra coisa, quero ter um segundo filho, quem sabe depois do segundo filho eu penso. Na verdade, não estou nem pensando em plástica, por que teria que pensar isso?", questionou.

Viih não descartou a possibilidade de fazer um procedimento no futuro: "Se em algum momento sentir vontade de fazer uma lipo ou procedimento estético, vou fazer. Independente se a internet xingar, ficar ‘ah, maternidade real’. Gente, a maternidade real é ser real com você mesma. É você ser real com a sua realidade, com o que você sente, com o que você quer".

"Sou mãe, mas sou mulher. Mas não é o meu caso, eu não quero fazer lipo agora. Tenho zero vontade, porque quero muito ter o costume de treinar todo dia. E é isso, quero ficar orgulhosa de mim mesma. E a lipo não vai fazer isso", concluiu.

