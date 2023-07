Reprodução Instagram - 28.07.2023 Tays Reis

Durante a participação no videocast “Pod Dar Prado”, apresentado por Gabrielle Prado e Gizelly Bicalho, a cantora Tays Reis revelou que não manteve a amizade firmada em “A Fazenda” com Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013, e o sertanejo Mariano, da dupla Munhoz e Marinho, fora do reality, comandado, na época, por Marcos Mion.



Os três participaram da mesma edição em 2020, na qual a cantora e estudante de direito Jojo Todynho venceu como campeã. Lá, eles firmaram uma parceria, mas, de acordo com Tays, o laço não foi mantido por algumas decepções após o programa.



“A Jack me decepcionou um pouco. Eles [Jack e Mariano] estão juntos até hoje, não é? Que legal! Mas a gente não tem convívio nenhum, desde quando a gente saiu de ‘A Fazenda’. Nenhum nem outro, nunca mais eu vi na vida”, explicou a cantora em entrevista ao “Pod Dar Prado”.



O relacionamento de Tays com o artista Biel também foi iniciado nessa edição do reality. Casados, os cantores já são pais de Pietra, que completou o primeiro ano de vida neste mês. O casal organizou uma grande festa para a herdeira , que contou com a presença de amigos próximos e familiares.

