Integrante da dupla sertaneja “Maiara e Maraisa”, a cantora Maraisa celebrou o primeiro mês de namoro com o empresário Fernando Mocó na última quarta-feira (26). Através dos stories, ela também surpreendeu os fãs com vídeos em que aparece beijando o novo namorado.



O programa escolhido pela artista para comemorar a data foi um jantar, em Ribeirão Preto, município do interior de São Paulo. “Gente, hoje, eu estou muito feliz, porque, hoje, eu faço um mês de namoro”, celebrou ela, que puxou um canto de “Parabéns” para brincar com a data.



Além da cantoria e do jantar, os fãs de Maraisa se surpreenderam ao verem a sertaneja trocar vários beijos com o namorado nos stories que a artista gravou. O relacionamento foi assumido recentemente pela cantora, por meio de uma foto dela e de Fernando.



A primeira aparição pública, no entanto, aconteceu ainda neste mês. No dia 14 de julho, o empresário apareceu com a namorada - que fazia um show junto com a irmã, Maiara - no interior de São Paulo.

