Na última quarta-feira (26), a cantora Lexa surpreendeu os seguidores ao compartilhar a confusão que fez com as datas e horários de um voo que ela, na verdade, fará nesta quinta-feira (27). Por meio dos stories do Instagram, ela explicou aos seguidores o motivo dos desencontros.



“Gente, estou desacreditada! Me arrumei toda, acordei cedo,arrumei as malas para, simplesmente, o voo não ser hoje. Vocês estão entendendo que eu estou a caminho do aeroporto? Faltavam 10 minutos para chegar no aeroporto. E simplesmente o voo não é hoje, é amanhã”, desabafou a artista na última quarta-feira (26).



Após o desabafo, a cantora compartilhou um registro cômico com os seguidores. Trata-se de um storie no qual ela anda com a mala de viagem depois de descobrir que se programou para o voo na data errada. “Voltando para casa”, escreveu ela, que também incluiu a canção “My Heart Will Go On” como fundo musical.



Lexa voltou ao Brasil recentemente. Isso porque ela fez uma viagem pela Europa junto com o marido, Guimê, e alguns amigos próximos. À época, a cantora elencou os países que conheceu ao decorrer das viagens, sendo eles: Grécia, Itália, Paris, Londres e Portugal.

