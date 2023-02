Reprodução/Instagram Maraisa expõe ex-ficantes em trend nas redes sociais

Maraisa arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo relembrando os ex-affairs para divulgar a nova música, 'Felizes Para Sempre'.

Cobrindo o rosto dos homens, a cantora relembrou os relacionamentos antigos que deram errado.





"Vocês acharam que eu já tinha zerado a trend #FelizesParaSempre? Dois avisos: 1 - Meu jurídico tá on. 2 - Se sua foto não está aqui, nós nunca tivemos nada", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs da artista se divertiram com a brincadeira. "Maraisa vê a palavra limite e fala: hum e se eu passar por cima?", disse uma seguidora; "Vai ter gente chateado, não vendo a foto dele e descobrindo que nunca tiveram nada", brincou outro; "Então o Danilo Gentili tá fora", opinou uma terceira.

No meio dos comentários, o ex-BBB Bil Araújo, que já relacionou com Maraisa e está no vídeo, deixou as suas risadas.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.