O ator Ethan Slater, de 30 anos, apontado como atual affair de Ariana Grande, teria entrado com o pedido de divócio da atual esposa, Lilly Jay. As informações foram divulgadas pelo portal TMZ nesta quarta (26). O romance de Ethan e Ariana veio à tona recentemente, e a cantora também assumiu a pouco tempo o término com o ex-marido Dalton Gomez.

De acordo com os documentos legais obtidos pelo TMZ, ele entregou os papéis necessários para a separação em um cartório de Nova York, EUA. O motivo alegado por ele para o divórcio não foi divulgado.

Ethan e a esposa estavam juntos desde o colegial e se casaram em 2018. O ex-casal teve o primeiro filho no ano passado. Segundo o portal, o romance de Ariana e Ethan não é recente e os dois estariam solteiros no começo, dando a entender que o ator e a ex-esposa já estavam separados.

Apesar disso, o ator fez um post dedicado à Lilly em maio, no dia das mães. “Feliz primeiro Dia das Mães para a mãe/pessoa mais amorosa, carinhosa e maravilhosa do mundo de mim e desse carinha”, desejou.

Esse não é o primeiro relacionamento que Ariana teria separado. A atriz Naya Rivera afirmou em seu livro, que pegou a cantora com Big Sean, seu noivo na época, e esse teria sido o motivo da separação. Pete Davidson, outro ex de Ariana, teria terminado com a namorada por mensagem apenas um dia antes de tornar seu relacionamento com a artista público.