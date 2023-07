Reprodução / Instagram / @maraisa Maraisa e novo namorado, Fernando Mocó

Maraisa, da dupla sertaneja "Maiara e Maraisa", deixou um print inusitado ser revelado aos fãs na última terça-feira (18). Em uma repostagem feita nos stories do Instagram, ela compartilhou um print da própria conversa com Álvaro, influenciador digital.



No print, Maraisa é quem inicia a conversa e é abordada pelo influenciador, que desconfia que, na verdade, seja um golpe. A cantora então manda um áudio e um vídeo para comprovar que, de fato, é ela quem está chamando o amigo. Com isso, a foto de perfil, ao lado do novo namorado, o empresário Fernando Mocó, acabou sendo exposta.



Os fãs da sertaneja não deixaram o detalhe passar despercebido e celebraram a nova fase amorosa da ídola. O romance foi oficializado recentemente por Maraisa. Ontem (18), ela escreveu: “Meu amor” em uma foto publicada com Fernando.



Além disso, a cantora fez a primeira aparição pública com o namorado no último fim de semana. Eles apareceram juntos após um show feito por Maraisa e a irmã, Maiara, em São Paulo.

