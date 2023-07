Reprodução Instagram - 27.07.2023 Ana Bianca Sessa, Karen Bacic e Valmir Reis

O pós-reality dos participantes da terceira temporada de “Casamento às Cegas” está repleto de polêmicas. Nesta quinta-feira (27), Ana Bianca Sessa, Karen Bacic e Valmir Reis tiveram mais um desentendimento, no qual Cessa defendeu Bacic e ainda criticou a postura de Valmir.



Em uma publicação feita no perfil “Segue a Cami” (@segueacami), no Instagram, os participantes se pronunciaram. O post mostrava, a princípio, a resposta de Bianca a um internauta que acusava Karen de ter culpa no término com o influenciador Valmir Reis.



“Tadinho, era tão maltratado que insistiu por meses para eles voltarem depois do pé que ela deu nele. Antes só do que mal acompanhada, não é? Que ela envelheça sozinha, mas não fique velha amargurada igual você assim”, escreveu ela como apoio a Bacic e desaprovação a Valmir.



Em resposta, Valmir comentou na publicação: “Karen não é chata, ela é o puro carisma e obrigado pela foto”. Já Ana Bianca Sessa disse que não achava justo culpar as mulheres por situações em que os culpados eram os homens.



“Todos são feitos de defeitos e qualidades. Os erros dos meus amigos, eu pontuo, falo no particular e não expondo na internet. Mas não acho justo culpar a mulher de uma situação que foi culpa do homem. Sempre irei defender”, argumentou Sessa.

