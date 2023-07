Reprodução Casamento às Cegas

O reencontro do elenco da 3ª temporada de Casamento às Cegas Brasil aconteceu no domingo (2), ao vivo, na Netflix. Durante a transmissão, telespectadores descobriram que Valmir e Karen não estão mais juntos e que os casais Daniel e Daniela, Menandro e Maria, Agata e Renan e Bianca e Jarbas seguem com o casamento.

O encontro também contou com a participação de personagens ilustres das últimas edições, como Nanda Terra e Mackdavid, Carol Novaes, Thamara Terez e Amanda Souza, que foi co-apresentadora ao lado de Camila Queiroz e Klebber Toledo. No entanto, a Netflix deixou de fora detalhes importantes dos bastidores. Confira:





Noiva excluída

Além dos cinco casais que seguiram para a lua de mel, Carolina Pinto também ficou noiva durante o reality "Casamento às Cegas Brasil" . A empresária conheceu o personal trainer Carlos Ramos durante as cabines, onde eles trocaram conversas e declarações até o pedido de noivado surgir.

Assim como os casais principais, Carolina Pinto e Carlos tiveram o primeiro encontro pessoalmente, o cara-a-cara. Na ocasião, o personal reforçou o pedido de casamento.

Entretanto, Carolina foi surpreendida ao ser avisada pela produção que estava fora do reality. Apenas horas depois, ela descobriu que Carlos desistiu do casamento. O motivo teria sido a altura da empresária, que é maior que Carlos.

Ao contrário do que fez na última edição, quando Amanda Souza foi recusada, a Netflix decidiu enterrar a história de Carolina e Carlos. O ex-casal não participou da exibição do reality show no streaming nem durante o reencontro.





Participante 'mimado' pela produção

A presença de Valmir Reis durante os 10 episódios da atual temporada é simbólica. O santista tem diversos momentos de destaque e, mesmo com as críticas, sai sendo um dos principais personagens da temporada.

No entanto, o destaque de Valmir também aconteceu nos bastidores. Segundo o colunista do iG Kadu Brandão, o santista tinha privilégios da produção que outros participantes não conseguiram.

Um exemplo disso seria o uso do celular. Enquanto todos tiveram que se despedir do aparelho eletrônico durante o confinamento das cabines, enquanto Valmir conseguiu acesso às redes.

Ranço do elenco

Além das críticas virtuais, Valmir Reis também garantiu o ranço dos colegas de confinamento. Embora o assunto não tenha sido abordado durante o reencontro, o climão ficou evidente.

O motivo foi o privilégio que o participante teve durante e após as gravações. Uma situação que incomodou muito foi Valmir ter dado entrevista antes da liberação contratual, enquanto os colegas ficaram esperando.

Os participantes são impedidos, via contrato, de revelar detalhes que entreguem spoilers do reality. Enquanto todos permaneceram aguardando a liberação, Valmir se adiantou e deu uma entrevista. Alguns colegas de elenco exigiram até um posicionamento da produção.

Traição?

No último domingo (2), telespectadores descobriram que a relação de Karen e Valmir não durou mais de duas semanas. Karen revelou que o ex-companheiro sugeriu que ela deixasse a casa que eles estavam morando. A advogada o alertou que, se saísse, não voltaria mais.

Após terminar com Valmir, Karen olhou para o passado e deu uma chance para Ítalo Antonelli, de quem ela ficou interessada durante a fase das cabines, apesar de ter escolhido o santista.

No reencontro, Ítalo tem uma participação notória. O rapaz enfrenta Valmir, chega a chamá-lo de "lixo" e repudia as atitudes do participante. Já no fim do encontro, Ítalo se levanta, puxa Karen, se ajoelha e a pede em casamento. A advogada aceita.

Ítalo e Karen postaram os momentos deles juntos depois do programa #CasamentoAsCegasBrasil



🎥 Netflix pic.twitter.com/rBJgWMMIGE — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 3, 2023

No entanto, o mar de rosas durou pouco e logo internautas telespectadoras começaram a expor aproximações suspeitas com Ítalo. Prints divulgados apontam conversas recentes, datadas em junho, época que Karen e Ítalo já estariam supostamente namorando.

Os ex-participantes do reality Alisson Hentges, ex de Thamara Térez, e Rodrigo Vaisemberg, ex de Dayanne Feitosa, revelaram que Ítalo teria ficado com outras mulheres recentemente. A informação é do colunista do iG Gabriel Perline.