"Barbie" segue entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde a estreia há uma semana e desta vez repercutiu com uma comparação entre Ken e Petrix Barbosa, do "BBB 20". Internautas compararam as semelhanças de uma cena do personagem de Ryan Gosling no filme com um momento do ex-brother dançando no reality show.

Na cena do filme, Ken curte uma festa da protagonista, interpretada por Margot Robbie, e tenta chamar a atenção da boneca com passos de dança. Já no programa da Globo, Petrix acredita que dançar é uma forma de atrair as sisters e ter vantagem no confinamento.

A ação do ex-BBB fazia parte da estratégia de homens da edição, que queriam testar as mulheres comprometidas para queimá-las com os espectadores. A comparação entre Petrix e Ken viralizou na web, entre comentários de pessoas que lembraram do momento do reality ao assistir à cena do filme.





"Essa cena de 'Barbie' é igual aquela festa do 'BBB 20' em que o Petrix falou para o Lucas que ia conseguir atrair as mulheres com a dança dele", comentou um internauta no Twitter. "Certeza que o Ken copiou essa dança do Petrix", brincou outro. "A minha mãe virando para mim e falando 'olha lá o Petrix'. Eu casquei de tanto rir, sem brincadeira", avaliou mais um. "Petrix andou para que o Ken pudesse correr", ironizou um usuário.

cinematic parallels



🇧🇷 petrix (bbb 20) 🤝 🇺🇸 ken (barbie) pic.twitter.com/5cDs7VKJLM — Greengo Dictionary 🦜 (@greengodict) July 21, 2023









