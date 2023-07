Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Zilu Godói é a ex-esposa de Zezé Di Camargo





As acusações de Xuxa Meneghel sobre o comportamento abusivo de Marlene Mattos voltaram a repercutir diante do lançamento do documentário sobre a vida da apresentadora. A ex-empresária da artista já postou supostas indiretas à polêmica e recebeu apoio de celebridades, como Zilu Godói.

A postagem de Marlene, feita neste domingo (23), traz uma mensagem ao som da música "Pagu". "É domingo. E do alto da minha vassoura, aprecio as estrelas", escreveu no Instagram. Nos comentários, a ex-esposa de Zezé Di Camargo deixou a opinião sobre o caso de Mattos com Xuxa.







"Muito contraditório! Se você fosse tudo de ruim como ela fala, por que ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?", comentou, mencionando a filha da apresentadora. A declaração reuniu cerca de 400 curtidas mais posicionamentos de internautas em defesa de Marlene.

"Exatamente, uma madrinha é considerada uma segunda mãe. Eu como mãe jamais escolheria uma pessoa ruim para minha filha. Realmente contraditório. Marlene é maravilhosa", concordou uma pessoa com Godói. "Mandou bem, Zilu. Por isso sou sua fã", pontuou outra. "Falou tudo", elogiou outra.





As declarações de Marlene e Zilu acontecem no mesmo dia em que Xuxa falou do reencontro com a ex-empresária para o documentário. A apresentadora afirmou que o momento foi decepcionante e avaliou que Mattos "não mudou" após 19 anos do fim da parceria .

