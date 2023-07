Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Léo Santana repreendeu fã por gesto obsceno em palco de show





Léo Santana repreendeu uma fã durante um show em Barcarena, no Pará, neste domingo (23). A mulher estava no palco para o desafio de "Posturado e Calmo", em que o público tenta cantar a música do artista, e foi expulsa da dinâmica após fazer gestos obscenos com as mãos.

"Ei, eu canto no teu microfone, porque não sei cantar outra coisa", disse a fã, antes de cantar a faixa. Léo se aproximou para a apresentação com a mulher e ela simulou estar fazendo sexo oral no cantor enquanto segurava o microfone.





"Parou, parou. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite a minha esposa.", rebateu Santana logo em seguida, pedindo para outra fã subir ao palco. A ação rendeu aplausos da plateia e elogios ao artista nas redes sociais.

"Fecho lindo, bem feito", opinou uma pessoa no Twitter. "Certíssimo", comentou outra. "Por isso que sou fã", elogiou mais uma. Confira o momento abaixo:

uma velha assanhada levou um fecho do leo santana ontem em barcarena, serio q mico as pessoas precisam de vergonha na cara ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/19Wg50yw3v — claudia (@claudixpgomes) July 24, 2023





