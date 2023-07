Reprodução/Globo - 24.07.2023 Xuxa falou de documentário no 'Domingão com Huck'





Xuxa Meneghel participou do "Domingão com Huck" para contar mais detalhes sobre o próprio documentário e entregou os bastidores do reencontro com Marlene Mattos para a produção. A apresentadora e a ex-empresária se reencontraram para uma conversa no projeto após 19 anos desde o fim da parceria e a artista descreveu o momento como "decepcionante".

"Foi decepcionante. Ela não foi de uma hora para outra a Marlene que se transformou no final. Ela veio uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito prestativa, foi indo. Foi vendo que cada vez mais ela tinha a minha vida, eu, nas mãos dela e isso dava poder", afirmou para Luciano Huck, no programa deste domingo (23).

Meneghel ressaltou que Marlene não apresentou um comportamento abusivo com ela desde o início da colaboração profissional. "Era uma coisa viciante para ela ter o poder. ‘Por que você não fez nada lá no início?’. Porque não foi assim no início. Mas depois de alguns anos ela se transformou no que ela se transformou: a pessoa que tirou a minha liberdade de andar, de falar, de fazer e tudo mais", refletiu.





"Minhas escolhas não foram: ‘Escolhi essa pessoa que me chicoteava’. Mas depois era isso o que tinha. Gostaria também de deixar claro uma coisa, as pessoas mudam. Mudei muito desde o início. Acho que se tiver uma pessoa hoje que fale o que ela falava, que faz o que ela fazia, eu não ia aceitar. Não vou aceitar e não tem como aceitar", completou.

A apresentadora ainda disse que Mattos "não mudou" e questionou a falta de um pedido de desculpas da ex-empresária no reencontro. "Vi uma pessoa que não mudou. Peguei uma pessoa com uma cabeça e estava com uma outra que dizia: ‘Quero que você morra cedo, quero que você fale assim, quero que você ande assim, quero que você não namore, a não ser que o cara tenha dinheiro. Tudo isso eu vivi e convivi", pontuou.

"Gostaria que quando eu sentasse ali ela dissesse: ‘Cara, me desculpa’. Inclusive, ela falou para o Pedro [Bial, diretor do documentário]: 'Não vou lá para pedir desculpa’. Mas queria de alguma maneira que ela falasse. Talvez com o olhar, ou dizer ‘eu mudei’. Com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, 50 e 60 sou outra. Pelo amor de Deus. E a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra", complementou.

O "Domingão" ainda exibiu uma cena inédita do documentário de Xuxa, que terá o terceiro episódio lançado nesta semana. Na prévia, Meneghel aparece agradecendo a presença de Marlene e respondendo perguntas de Pedro Bial sobre a relação entre as duas.

"Não posso falar tudo da Marlene, senão vão querer perder a Marlene", avaliou a apresentadora, fazendo a ex-empresária cair na risada. Confira abaixo:







