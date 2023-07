Reprodução/Globo - 24.07.2023 Xuxa e Sasha comentaram documentário no 'Domingão com Huck'





Xuxa Meneghel resgatou experiências da vida pessoal ao trabalhar no documentário em exibição no Globoplay, como o nascimento de Sasha. A apresentadora contou que descobriu cenas inéditas gravadas do parto com o projeto, o que emocionou a filha.

"Foi emocionante assistir com ela. O João [Figueiredo, marido de Sasha] estava ao meu lado também. Mas acho que o mais emocionante foi ver a reação dela, o desespero do momento, de não me ter no colo rápido como ela esperava, já que demorei um pouquinho para chorar [após o parto]", afirmou a modelo no "Domingão com Huck" deste domingo (23).





A apresentadora rebateu que a filha "demorou bastante para chorar", o que "parecia uma eternidade" até saber que a bebê estava bem. "[Foi emocionante] ouvir dela o que sentiu naquele momento", comentou, avaliando a fama de Xuxa de não se emocionar frequentemente.

"A gente sempre brinca que é raro vê-la chorar. E ela se emocionando com as imagens, eu me emocionando com ela, foi um momento muito bonito. Sou eternamente grata a você por ter encontrado isso e proporcionado esse momento. Foi muito especial", complementou.





