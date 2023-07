Reprodução/Globo - 18.07.2023 Deborah Secco reagiu à suposta indireta de Marlene Mattos à Xuxa





Marlene Mattos publicou uma reflexão nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), após as acusações de Xuxa sobre o comportamento abusivo da ex-empresária. Internautas apontaram que a mensagem foi uma indireta à apresentadora e ainda questionaram o comentário que Deborah Secco deixou na publicação.

"Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser", afirmou no Instagram. A postagem acontece após a liberação do primeiro episódio do documentário de Xuxa, em que a artista menciona como a ex-empresária a deixava trancada em hotéis durante turnês .





A mensagem sobre o "jeito de ser" de Marlene ganhou uma reação de Deborah, que comentou três emojis de coração no post. Internautas questionaram a atitude da atriz em resposta. "Está indo contra a Xuxa", afirmou uma pessoa. "Meu Deus", escreveu mais uma.

"Ela nunca deitou para militância", ponderou outra sobre Secco. "A questão é a Marlene ser esculachada por todos e ter que ficar quieta. Parabéns para Deborah, que não se intimida", opinou mais uma. "Maravilhosa", escreveu mais uma.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: