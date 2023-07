Reprodução/Globo - 21.07.2023 João Guilherme participou do 'Encontro com Patrícia Poeta'





João Guilherme participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (21) e relembrou a polêmica que protagonizou sobre o uso de cropped. O ator criticou Nego Di pela "homofobia disfarçada de piada" e ainda recordou que achou a situação "engraçada" a princípio.

O ex-BBB fez um comentário homofóbico sobre a roupa do ator e repercutiu na web após receber apoio do ator Rafael Cardoso . "Quando começaram os comentários ou quando a pessoa que tentou me ofender teve o discurso dela publicado, do nada estava em todos os lugares e pessoas falando. Acho, de verdade, engraçado. A primeira coisa é rir, porque eu fico de cara como que ainda assim é motivo de uma pessoa estar sendo homofóbica ou perdendo a mão", disse.

"Aquilo ali é uma homofobia disfarçada de piada, usando do humor ou da profissão dele de comediante para falar qualquer coisa que ele quiser. Vi ele postando aquilo e pensei que não era possível que esse cara estava falando tanta besteira. Você vê muita gente ainda assim apoiando, achando graça. Fico incrédulo", completou.







João ainda entregou que avaliou com a equipe a forma com que lidaria com a polêmica: "Tenho pessoas que converso para a gente poder se posicionar da melhor forma. Porque dou muita atenção e me esforço bastante. Meu tio Pedro Lucas, que também é meu empresário, temos essa relação família muito próxima, um cara que sempre me auxilia muito. A gente trocou uma ideia e falamos: 'Não vamos dar palco'".

"Até porque a discussão não é sobre um cropped. O problema não é o cropped nenhum pouco. Realmente é um discurso de ódio que estava rolando. Ver as pessoas de certa forma compactuando com isso na internet é muito triste", complementou. O ator também refletiu sobre a responsabilidade que tem com os mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Tem muita gente que me acompanha, desde crianças até mães responsáveis por às vezes adolescentes e pessoas menores de idade que estão ali te acompanhando. Minhas redes sociais são as mesmas desde criança, foi mudando o nome e virando contas profissionais. Conforme os anos vão passando, a gente vai aprendendo muita coisa, a ter uma responsabilidade social. Depois de crescido, um pouco mais velho e maduro, vemos essas redes sociais e canais como ferramenta para realmente comunicar. Faço questão, sim, de me posicionar, ter um posicionamento, opiniões formadas. Não opiniões bobas, mas legítimas", ponderou.

