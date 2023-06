Reprodução/ Instagram Rafael Cardoso compartilha vídeo homofóbico de Nego Di

Na última quarta-feira (28), um storie de Rafael Cardoso chamou a atenção dos internautas. Isso porque nele, o ator apoiou um vídeo de Nego Di debochando das roupas de João Guilherme. A web repercutiu o post e criticou Cardoso.





"Bah, Negão, estou contigo", escreveu Rafael Cardoso na legenda do post. No vídeo, Nego Di propaga falas homofóbicas ao dizer que João Guilherme "não precisa de toda essa alegoria para dar o rabo". O ex-BBB ainda afirmou que "o cara quando bota esse tipo de roupa está com a placa atrás escrita: 'enfie'" e que o ator tinha "medo de gostar".







Os internautas se revoltaram com o vídeo de Nego Di e com o apoio de Rafael Cardoso. "O problema de gente mal resolvida é justamente esse: virar aliado do opressor. Deprimente", escreveu um. "Imagina viver num mundo em que se concorda com que o Nego Di diz", disse outro.



O problema de gente mal resolvida é justamente esse: virar aliado do opressor.

Deprimente. — celsodossi (@celsodossi) June 29, 2023