Eliezer e Viih Tube curtiram primeiro 'vale-night' após três meses do nascimento de Lua





Elizer e Viih Tube curtiram o primeiro "vale-night" nesta quarta-feira (19), após três meses do nascimento de Lua, primeira filha do casal de ex-BBBs. O influenciador celebrou o momento com a esposa e ainda comentou os rumores de que o relacionamento estaria em "crise".

Os dois curtiram uma peça de teatro em São Paulo e Eliezer relatou que parecia estar novamente em um "primeiro encontro" com a companheira. "A peça rolando ela falava que me amava no ouvido, outra hora eu ia ao ouvido dela e falava o quanto ela tava linda, a gente dava às mãos, ríamos juntos. Sério que delícia", afirmou.





"Não que os momentos antes da Lua não eram bons, mas a gente sabia que 'amanhã vamos estar em tal lugar também'. Agora a gente não sabe, então é literalmente um evento sair de casa", complementou o ex-BBB, que mostrou que acompanhava a câmera da babá eletrônica da filha no celular.

O influenciador ainda exibiu comentários de internautas sugerindo a "crise" no casamento e ele respondeu com deboche. "Fui abrir meu direct para responder vocês e o que rolou? Separaram a gente de novo", comentou. Recentemente, Eliezer rebateu as acusações de que a relação com Viih seria uma ação de "marketing" para se promover .

