Gustavo Benedeti se envolveu com Key Alves no "BBB 23" e se envolveu em alguns rumores de romance desde que se separou da jogadora de vôlei após o reality show. O boato mais recente surgiu após o fazendeiro ser visto com uma mulher durante uma viagem pelos Estados Unidos, mas o ex-brother negou o relacionamento.

Benedeti foi flagrado com a estudante de medicina Amanda Santos em Orlando, na Flórida. O ex-BBB afirmou que ela é apenas uma conhecida da família. "Não está rolando nada. Amanda é filha de um casal da minha cidade, que são meus amigos do coração", afirmou nos comentários da página "Segue a Cami".





"Ela é uma querida que me ajudou a preencher o formulário do visto. Nunca havíamos nos encontrado antes, ela estava aqui em Orlando com o irmão e passeamos no parque, nunca fiquei com ela. Fim", complementou.

Gustavo também assegurou os seguidores que pretende tornar público os relacionamentos, quando estiver envolvido com alguém. "Quando eu estiver namorando, vocês não terão dúvida nenhuma, prometo", declarou.





