Na última segunda-feira (22), Gabi Martins usou o Instagram para contar que voltou a ter transtornos de saúde mental por causa do relacionamento com Lincoln Lau. A cantora foi traida pelo gamer e terminou o relacionamneto de três meses em março deste ano. Ela, inclusive, lançou uma música sobre a traição.

"Com todo esse namoro conturbado, minhas crises de pânico e ansiedade tinham voltado. Vivi um período muito difícil, mas com ajuda da minha psicóloga, minha psiquiatra e remédios consegui amenizar esse processo. Claro que compor também me ajudou muito", desabafou Gabi.

A ex-BBB ainda falou que nunca perdoaria uma traição. "Pra mim, a confiança é como um cristal. Quando se quebra, não volta mais. Eu só consigo compor o que eu vivi ou vi. Eu não vi homens que traíram deixar de trair, mas acredito que possa existir, sim", escreveu ela.

