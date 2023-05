Reprodução Suposta amante debocha de Gabi Martins: 'Tá achando que é a Shakira?'

Gabi Martins anunciou que fará uma música que contém "indereço" no título, se referindo ao erro de português que a suposta amante do Liconln Lau cometeu em uma das conversas com o gamer exposta na separação do ex-casal. Kamille Millane, a mulher que teria ficado com o ex da sertaneja, não gostou da notícia e ameaçou processar a cantora.

"Ela tem que seguir a vida. A moça tem a profissão dela, que é cantora fez uma música. Mas, será que isso vai me expor? Será que isso não tem que ter um ponto final?", iniciou ela.



Em seguida, Kamille falou do erro: "Foi um erro de português e eu reconheci".

Ela, então, insinuou que abrirá um processo caso a música exponha a imagem dela:"Espero que ela faça uma música muito boa e que não me esponha porque se expor minha imagem eu vou ter que tomar minhas medida para proteger minha imagem".









































































