Reprodução/Instagram Wanessa Camargo grava clipe com o namorado Dado Dolabella

Parece que vem novidade por aí. Wanessa Camargo dividiu com os seguidores os bastidores da gravação de um clipe na companhia de ninguém menos que o namorado, Dado Dolabella.

Nas redes sociais, os artistas mostraram os bastidores das filmagens, feitas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.





As gravações contaram com pneu esvaziado, caminhada em baixo do sol quente e cenas românticas do casal.

Os dois não revelaram se Dado participará do clipe, porém, ele apareceu auxiliando por trás das câmeras.

