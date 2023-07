Reprodução/Instagram Thiago Nigro e Maíra Cardi

Nesta segunda-feira (17), a ex-BBB e influenciadora digital Maíra Cardi usou os stories do Instagram para explicar aos seguidores como ela e o noivo - o criador de conteúdo voltado à Educação Financeira, Thiago Nigro - dividem as funções no relacionamento. A declaração veio após internautas chamarem ela de “controladora” por ter pedido que Nigro raspasse a barba .



“Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro! Tudo referente ao dinheiro, ele decide, e, tudo o que eu gasto, ele acompanha através do celular. Não há o meu dinheiro e o dinheiro dele”, iniciou ela, que ainda detalhou que o noivo é quem seleciona os carros que a levam aos compromissos do dia a dia.



Além disso, Maíra assumiu que ela é a responsável por “cuidar do corpo, saúde, guarda-roupa, casa e bem-estar da minha família, ou seja, meus filhos e meu futuro marido”. Cardi ainda acrescentou que, embora Nigro cuide da “gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade” ela decide se “aceita ou não”.



“Enfim, o que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina, e isso se chama cuidar, não mandar!”, finalizou Maíra.



Antes de iniciar o relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi foi casada com o campeão do “Big Brother Brasil: 2022” Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia Cardi Aguiar, de 4 anos.

