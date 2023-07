Reprodução/Instagram - 17.07.2023 Luciana Gimenez está solteira





Neste domingo (16), Luciana Gimenez conversou com os seguidores sobre a vida amorosa e confirmou que segue solteira após o fim do namoro com o empresário Renato Breia, em abril deste ano. A apresentadora deu a opinião sobre viver relacionamentos e ainda entregou se namoraria pessoas mais novas.

Um internauta questionou se Gimenez "curte os novinhos" e ela contou o que pensa sobre a idade dos affairs: "Idade não é o principal". A apresentadora comentou como não procura um novo amor no momento, mas ressaltou que "gosta de namorar".





Luciana tem dois filhos: Lucas Jagger, fruto da relação com o cantor Mick Jagger, e Lorenzo, do casamento de doze anos que viveu com Marcelo de Carvalho.

A apresentadora está curtindo a fase de solteira com muitas viagens, de Cannes à Amazônia. Recentemente, ela causou polêmica por um look decotado em uma viagem para Israel .





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: