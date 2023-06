Reprodução/Instagram - 26.06.2023 Luciana Gimenez foi criticada por look em viagem por Jerusalém





Luciana Gimenez está viajando por Jerusalém, em Israel, e foi criticada por usar um vestido decotado nos seios ao visitar o Muro das Lamentações, neste domingo (25). A apresentadora rebateu os comentários nas redes sociais e mudou o look ao retornar ao local religioso para participar de uma cerimônia, nesta segunda-feira (26).

Nos stories do Instagram, Gimenez apareceu usando um vestido de renda branco, sem decotes, diferente do item preto utilizado no dia anterior, que tinha uma abertura acima da cintura. "Todo mundo falou da minha roupa ontem, mas eu coloquei um xale depois", justificou sobre o vestido que gerou polêmica.





"Hoje nós vamos realmente para o Muro das Lamentações e olha meu vestimento, vou mostrar para ninguém achar que estou despreparada. Estou bem cobertinha e ainda de xale", complementou, mostrando o visual para o segundo dia. Entre os comentários deixados na publicação inicial de Luciana, internautas apontavam a "desrespeito" por usar o decote no local sagrado.

Após rebater as críticas, a apresentadora ainda prometeu "bloquear pessoas mal-educadas" na rede social. Confira abaixo a postagem que reuniu críticas:





