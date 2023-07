Reprodução/Instagram - 13.07.2023 Pedro Scooby e Cintia Dicker vivem relacionamento desde 2020





Pedro Scooby publicou neste domingo (16) algumas fotos com a esposa, Cintia Dicker, e a filha, Aurora, em meio à polêmica recente que viveu no relacionamento. O ex-BBB foi acusado de trair a modelo após ser visto deixando a festa de Vini Jr com uma mulher. O surfista negou a traição, mas gerou atritos com familiares da companheira.



Scooby disse que apenas pegou uma carona com a mulher com quem foi fotografado, reclamando que o caso virou uma “novela mexicana”. Cintia curtiu um post sugestivo após a polêmica e Letícia Paz, irmã da modelo, detonou o cunhado por “largar filhos em casa” e ir para festa. A mãe de Dicker ainda publicou uma mensagem vista como uma indireta e deixou de seguir o ex-BBB.





Em meio aos posicionamentos dos familiares, Pedro voltou às redes com uma nova postura e afirmou que pediu desculpas à esposa. Já na postagem recente, o surfista aparece em fotos ao lado de Cintia e Aurora, além de exibir a companheira com a bebê no colo em um passeio.

“Domingou”, afirmou na publicação. Confira abaixo na íntegra:





