Reprodução/Instagram Felipe Neto criticou popularidade de Felipe Prior após condenação por estupro





A condenação de Felipe Prior por estupro repercutiu nas redes sociais neste domingo (16), após a vítima relatar detalhes do abuso ao “Fantástico”. Famosos deixaram de seguir o ex-BBB em meio à repercussão, mas o arquiteto condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto continua com seis milhões de seguidores no Instagram, o que gerou a indignação de Felipe Neto.

“O estuprador continuar com 6 milhões de seguidores é assustador”, afirmou o influenciador no Twitter, nesta segunda-feira (17), quando o número caiu para 5,9 milhões. A publicação rendeu mais de 20 mil curtidas de internautas, que continuaram acompanhando o desabafo de Neto sobre o caso na rede social.





“Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer ‘ah mas…’. Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, msm depois do estupro provado, fica do lado do estuprador. Nojo”, escreveu.

Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer “ah mas…”



Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qlq pessoa q, msm dps do estupro PROVADO, fica do lado do estuprador.



No depoimento à Globo, a vítima de Prior contou que o estupro aconteceu enquanto pegava uma carona com o ex-BBB, em 2014. “Quando estávamos indo sentido à minha casa, ele parou o carro no meio da rua, desafivelou meu cinto, começou a me beijar. A rua estava muito escura, já era de madrugada. Ele foi para o banco de trás e me puxou. Começou a tirar minha roupa e, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo”, relatou.

AGORA: Fantástico mostra em entrevista EXCLUSIVA a mulher que acusou Felipe Prior, o Ex-BBB, de estuprø.



