Fofocas

Nos bastidores das gravações da prova, Medrado abriu uma live no Instagram e expôs o que descobriu sobre o ex de Victoria Macan, que foi acusada de traí-lo ao se envolver com Murilo no confinamento. A ex-A Fazenda apontou que descobriu coisas "pesadíssimas" sobre o ex de Macan, que optou por não revelar o que tem no celular sobre o assunto. A cantora ainda comentou que faz músicas sobre "homens escrotos" e com a situação de Victória consegue "fazer um CD inteiro".